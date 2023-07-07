الشرطة تضبط مشتلاً للمخدرات في مدينة اريحا

ضبطت الشرطة الفلسطينية في محافظة أريحا والأغوار، اليوم الجمعة 7-7-2023، مشتلاً للمخدرات باحد المنازل في مدينة أريحا.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة: "إن فرع مكافحة المخدرات ومن خلال المتابعة والتحري وبعد استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة تمكن من ضبط 234 شتلة يشتبه أنها الماريجوانا المخدرة في حديقة أحد منازل المدينة".

واضافت إدارة العلاقات العامة: "أنه تم التحرز على الأشتال المضبوطه حسب الأصول وجاري البحث من قبل الشرطه للقبض على المشتبه فيه بزراعة الأشتال لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه".