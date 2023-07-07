الاحتلال يعتقل شابين من الخليل وبيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة 7-7-2023، شابين من مدينتي الخليل وبيت لحم في الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بدر عبد الجواد أبو عيشة من منطقة بير المحجر شمال غرب الخليل، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى منطقة فرش الهوى شمال غرب المدينة في ساعات الفجر الأولى، أمام حركة المركبات.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، شابا من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت زكريا رأفت فرح، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه .