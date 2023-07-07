الاحتلال يعترف بإصابة جندي "إسرائيلي" خلال مواجهات في بلدة قبيا برام الله

اعترف جيش الاحتلال، صباح اليوم الجمعة 7-7-2023، بإصابة جندي "إسرائيلي" خلال المواجهات التي اندلعت الليلة الماضية في بلدة قبيا برام الله بالضفة المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إصابة جندي "إسرائيلي" بجروح بعد رشقه بالحجارة خلال اقتحام قرية قبيا برام الله الليلة الماضية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

واندلعت مواجهات بين الشبان قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة 7-7-2023، خلال اقتحام الأخيرة منزل الشهيد أحمد غيظان غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات عنيفة بين عشرات من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية قبيا غرب رام الله.