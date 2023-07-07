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بالفيديو
لحظة انتشال شهيدي نابلس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:29 ص
07 يوليو 2023
لحظة انتشال شهيدي نابلس
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