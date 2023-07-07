بالفيديو لحظة انتشال شهيدي نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:29 ص
07 يوليو 2023
انتشال شهيدي نابلس
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لحظة انتشال شهيدي نابلس

 

 

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