بالفيديو والصور شهيدان و3 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس ومحاصرتها لمنزل في البلدة القديمة

استشهد شابين فلسطينيين وأُصيب ثلاثة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مدينة نابلس، صباح اليوم الجمعة 7-7-2023، ومحاصرتها لأحد المنازل في البلدة القديمة وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "شهيدان برصاص الاحتلال جراء عدوانه على نابلس، و3 إصابات بحالة مستقرة، والشهيدان هم: الشهيد خيري محمد سري شاهين (34 عامًا)، والشهيد حمزة مؤيد محمد مقبول (32 عامًا).

وبدورها، نعت مساجد نابلس الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين اللذين اغتالهما الاحتلال في منزل بالبلدة القديمة من نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة "إسرائيلية" خاصة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في البلدة القديمة بمدينة نابلس وتطالب أحد الشبان بتسليم نفسه.

ومن جانبهم، تصدى مقاومون لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتوغلة في مدينة نابلس بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع.

وبحسب المصادر، فإن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية من قواته تجاه نابلس بعد كشف مقاومين لقوة خاصة في المدينة.

وخلال الاقتحام لنابلس انتشرت قوات الاحتلال بشكل لمكثف في شارع حطين بالمدينة، فيما فجر مقاومون عبوة شديدة الانفجار بجيب تابع لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في البلدة القديمة في نابلس.

وانسحبت قوات الاحتلال من مدينة نابلس بعد اغتيالها شابين واعتقال 3 آخرين قرب المنزل المحاصر في البلدة القديمة.





