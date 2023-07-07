بالصور اندلاع مواجهات خلال اقتحام الاحتلال منزل الشهيد أحمد غيظان غرب رام الله

اندلعت مواجهات بين الشبان قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة 7-7-2023، خلال اقتحام الأخيرة منزل الشهيد أحمد غيظان غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات عنيفة بين عشرات من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية قبيا غرب رام الله.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الشهيد أحمد غيظان في بلدة قبيا برام الله، للمرة الثانية بعد اقتحامه في وقت سابق.

وكانت اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الخميس، شقيقة منفذ عملية "كدوميم" الشهيد أحمد غيظان من منزلهم في بلدة قبيا برام الله.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال اعتقلوا الطالبة في جامعة بيرزيت سناري غيظان شقيقة منفذ عملية كدوميم الشهيد أحمد غيظان من منزلهم في بلدة قبيا.

ويُشار إلى أنه اعترفت وسائل الإعلام العبرية، بمقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر، مساء أمس الخميس، خلال اشتباك مسلح قرب مستوطنة "كدوميم" قرب مدينة قلقيلية، زاعمة استشهاد منفذ العملية.







