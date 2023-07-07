نجاة رضيع وطاقم إسعاف من اعتداء للمستوطنين قرب قلقيلية

أكدت وزارة الصحة، أن رضيعا يعاني من إصابات خطيرة وطاقم إسعاف مستشفى قلقيلية الحكومي نجوا، الليلة، من اعتداء إرهابي نفذه مستوطنون قرب مستوطنة "كدوميم" المقاملة على أراضي محافظة قلقيلية.

وقال مدير مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية رامز عبد الله: "إن سيارة الإسعاف كانت تقل رضيعا (عام ونصف) مصاب بكسور متعددة في الجمجمة والوجه، ويعاني من نزيف دماغي، وطاقماً من المستشفى كانت في طريقها إلى مدينة نابلس لنقل الرضيع المصاب، فتفاجأوا باعتداءِ المستوطنين عليهم بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم زجاج سيارة الإسعاف وتضرر هيكلها، ونجاة من كانوا بداخلها بأعجوبة."

وأضاف عبد الله: "العناية الإلهية حالت دون تعرض الرضيع المريض والطاقم الطبي إلى أذى في هذا الاعتداء."

وبدورها، أدانت وزيرة الصحة مي الكيلة هذا الاعتداء، قائلةً: "بات مشهداً متكرراً في ظل الصمت الدولي، وسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها دول العالم.

وأشارت الكيلة إلى أن المستوطنين ومن خلفهم جيش الاحتلال، لم يتركوا محرماً إلا وانتهكوه، في ظل صمت دولي رهيب.

وكانت قد وقعت عملية إطلاق نار في "مستوطنة كيدوميم" أسفرت عن مقتل جندي وإصابة مستوطن آخر وصفت جراحه بالخطيرة واستشهاد منفذ العملية، حيث تقع المستوطنة غرب نابلس ويسكنها وزير المالية في حكومة الاحتلال، "بتسلئيل سموترتش".