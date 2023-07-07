أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 7-7-2023

حافظت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بقطاع غزة، اليوم الجمعة 7-7-2023، على ثبات أسعارها، فيما واصل الدجاج انخفاضه.
ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التغيرات والتحديثات التي تطرأ على أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم، حيث يبحث عنها شريحة كبيرة من الناس ويتابعونها باستمرار.
وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بقطاع غزة، اليوم الجمعة 7-7-2023، كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|سعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|2.5
|2
|خيار
|1.5
|3
|بطاطس
|2.5
|4
|كوسا
|2
|5
|باذنجان
|1
|6
|فلفل
|4
|7
|جزر
|2
|8
|ثوم
|12
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|4
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|4
|13
|ملوخية
|1
|14
|فصوليا
|4
|15
|بصل
|2.5
|16
|بيض
|13
|17
|دجاج
|10
|18
|لحمة
|44