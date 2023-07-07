ارتفاع على أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل في الأسواق اليوم الجمعة 7-7-2023

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل في الأسواق المحلية، اليوم الجمعة 7-7-2023، ارتفاعاً طفيفاً على أسعار صرفها.

ونحرص بشكل دائم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم أسعار الدولار الأمريكي وباقي العملات الرئيسية وكافة التغيرات التي تطرأ عليها؛ لأهميتها لشريحة كبيرة من الناس وخاصة التجار والمستثمرين.

وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" ، اليوم الجمعة 7-7-2023، كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.71

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.22

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.05

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12.