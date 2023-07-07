لأول مرة.. جيش الاحتلال يستخدم طائرات انتحارية في عدوانه على جنين.. ما خصائصها!

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، النقاب، عن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة، 6 طائرات انتحارية خلال المعركة الأخيرة التي شهدتها مدينة جنين ومخيمها.

وأوضح موقع "واي نت" العبري، أن هذه الطائرات التي استخدمها جيش الاحتلال هي من طراز "ماعوز" التي تمتلكها القوات البرية، وتم صناعتها من قبل الصناعات العسكرية الاسرائيلية "رافائيل".

وأشار الموقع العبري، إلى أنها تحتوي هذه الطائرات على كمية صغيرة من المتفجرات.

واستخدمت هذه الطائرات لتدمير نقاط المراقبة والسيطرة، ومختبرات بداخلها عشرات العبوات الناسفة، وتم ذلك ليكون تفجيرها بعيدًا بأمان من مسافة بعيدة، وفقا للموقع.

كما وأن جيش الاحتلال، بحسب الموقع، لا يستبعد استخدام هذه الطائرات في المرات القادمة لاستهداف العناصر البشرية المسلحة.

ولفت إلى أنه تم تأخير تسليم هذه الطائرات لقوات النخبة الإسرائيلية، موضحاً أنه يمكن لها أن تسير في الأزقة وتدخل المباني وتسييرها بشكل مستقل، وأن تنفجر في الأهداف بدقة أكبر وبشكل قاتل اكثر.



