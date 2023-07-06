سعر غرام الذهب في سوريا عيار 21 و18 الجديد اليوم الجمعة 7-7-2023

سعر غرام الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 7-7-2023 ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التفاصيل الكاملة التي يمكن لجميع الأشخاص في هذا البلد العربي من التعرف على هذه الأسعار بكل سهولة بل وبأريحية تامة حيث تختلف الأسعار في التعاملات الفورية بين كل اربع وعشرين ساعة .

وفي هذه الفقرة يمكن لكم الان التعرف على سعر غرام الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الاربعاء حيث نذكر الجميع بأن الفريق يقوم يوميا في تجديد هذه المقالة بشكل يومي كما ويجري نشرها على جميع المنصات الرقمية لتعميم الفائدة اما عن الباقي فهو التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 7-7-2023

وبعد هذه المقدمة سوف تتعرفون على السعر الجديد الخاص بهذا المعدن ( الذهب ) ويترتب عليكم فيما بعد ذلك من الاستمرار بمتابعة ما يلي .

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 509,000، ومبيع: 515,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 514,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 523,000 ، مبيع: 528,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 5282,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 507,000 ، مبيع: 509,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 509,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 512,000 ، مبيع: 515,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 514,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الذهب في سوريا عيار 21

سعر الذهب في سوريا اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 571,429 وشراء 570,286 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 523,810 وشراء 522,762 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 500,000 وشراء 499,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 428,571 وشراء 427,714 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 333,333 وشراء 332,667 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 285,714 وشراء 285,143 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 17,771,429 وشراء 17,735,886 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 4,000,000 وشراء 3,992,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 571,428,571 وشراء 570,285,714 ليرة .

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر تفاصيل سعر غرام الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 7-7-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .