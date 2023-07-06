وقفة أمام وزارة الخارجية البلجيكية تضامنًا مع جنين

نظمت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية بالتعاون مع الجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسمبورغ ومنظمات مناصرة لفلسطين، وقفه أمام وزارة الخارجية البلجيكية، في العاصمة بروكسل، تضامنا مع جنين ومخيمها، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي.

وطالب المشاركون في الوقفة، الحكومة البلجيكية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ردا على هذه الجرائم، وفرض العقوبات على حكومة الاحتلال ومحاسبة مسؤوليها على جرائمهم، والعمل لإلزام إسرائيل لوقف مجازرها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

وندد المشاركون، خلال الوقفة، التي رفعوا فيها علم فلسطين ورددوا شعارات منددة بدولة الاحتلال وأخرى مؤيدة لنضال شعبنا وحقه في الحرية والاستقلال، بالصمت الدولي، وبازدواجية المعايير فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني.