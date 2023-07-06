قوات الاحتلال تعتقل شقيقة منفذ عملية "كدوميم"

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس، شقيقة منفذ عملية كدوميم الشهيد أحمد غيظان من منزلهم في بلدة قبيا برام الله.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال اعتقلوا الطالبة في جامعة بيرزيت سناري غيظان شقيقة منفذ عملية كدوميم الشهيد أحمد غيظان من منزلهم في بلدة قبيا.

واعترفت وسائل الإعلام العبرية، بمقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر، مساء اليوم الخميس 6-7-2023، خلال اشتباك مسلح قرب مستوطنة "كدوميم" قرب مدينة قلقيلية، زاعمة استشهاد منفذ العملية.

وقالت القناة 14 العبرية: تم مقتل جندي "إسرائيلي" وأُصيب آخر في الاشتباك قرب مستوطنة "كيدوميم"، كما استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في المكان. . على حد قولها

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت: مقتل إسرائيلي وإصابة آخر خلال عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان، زاعمة تصفية أحدهما، حيث أن أحدهما أطلق النار على "حارس أمن" ما أدى لمقتله والآخر جندي صهيوني تم دهسه وحالته خطيرة.على حد زعمها.