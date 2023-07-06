threads apk - تحميل تطبيق ثريدز threads للآيفون والاندرويد

تحميل تطبيق ثريدز threads للآيفون والاندرويد ، ولقد عكف فريق فلسطين اليوم على نشر التفاصيل الكاملة الخاصة بهذا التطبيق الالكتروني الذي اعلن عنه مؤسس الفيسبوك مارك زوكربيرغ مؤخرا فيما إنهال المستخدمين من أجل تنزيله على الهواتف وفتح حساب جديد عليه ونشير لكم في هذه الفقرة إلى أن فريق الموقع قام في تعميم هذه المقالة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتمكن كل شخص مهتم من الوصول إليه بكل اريحية تامة وقبل أن نبدأ نذكر الجميع بأن عدد مستخدميه في الساعات الأولى تخطى حاجز الخمسة ملايين مستخدم كما انه من المؤكد أن يرتفع لأكثر من ذلك .

تحميل تطبيق ثريدز threads الأصلي للأندرويد

وبعد هذه المقدمة على الفور قمنا في وضع رابط تحميل تطبيق ثريدز threads الأصلي للأندرويد حيث يترتب على الجميع الضفة فورًا على هذا الرابط هنــــــــــــــا حيث يمكن لكم وبكل سهولة من تنزيله على الجوال .

تحميل تطبيق ثريدز threads للآيفون

وبعد الان سوف تكونون قادرين على رابط تحميل تطبيق ثريدز threads للايفون وكل ما عليكم أيضا هو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــا ، كما وسنواصل معكم الان المواصلة في قراءة ما يلي من اجل التعرف على مزيد من المعلومات .

طريقة تنزيل تطبيق threads apk

مميزات تطبيق threads

وبحسب التقارير الرسمية ، فقد اشارت إلى أن نحو عشرة ملايين مستخدم قاموا في تحميل تطبيق ثريدز خلال 6 ساعات ، بعد إعلان مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة Meta عن إطلاق تطبيق الشركة الجديد Threads .

كما ونواصل معكم في تقديم المعلومات حول تحميل تطبيق ثريدز threads الأصلي الجديد للأندرويد وآيفون 2023 ، إذ سيسمح تطبيق ثريدز للتدوينات المصغرة التابع لـ إنستغرام، للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على إنستغرام والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه.

أولا: وفي الميزة الأولى لتطبيق threads حيث تقتصر المشاركات على 500 حرف ، أي 280 حرفا أكثر من تويتر .

ثانيًا: يمكن لمستخدم تطبيق threads إرفاق الصور ومقاطع الفيديو لمدة تصل إلى 5 دقائق.

ثالثا: في الميزة الثالثة ، يمكن أن تبقى الأسماء فيه نفسه على Instagram ، يمكن للمستخدمين أيضا مشاركة الصور على تويتر .

رابعا: في الميزة الرابعة ، قدرة التطبيق على إضافة أشرطة الفيديو تصل إلى خمس دقائق طويلة

تطبيق threads الجديد

ولقد جاء الإعلان عن تطبيق Threads بعد أن أعلنت تويتر Twitter قائمة من القيود على استخدام التطبيق، منها الحاجة إلى حسابات موثقة لاستخدام Tweet Deck .

وفي نهاية المقالة التي حرص فريق الموقع على نشر رابط تحميل تطبيق ثريدز threads الأصلي الجديد للأندرويد وآيفون 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .