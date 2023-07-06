أبو عبيدة: عملية "كدوميم" تؤكد جاهزية القسام والمقاومة للرد على العدوان

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن كتائب القسام عندما قالت بأن جنين ليست وحدها كانت تعي ما تقول جيدًا، فجاء ردنا في"عيلي" على يد القساميين مهند شحادة وخالد صباح لتدفيع العدو ثمن عدوانه على جنين الشهر الماضي.

وأضاف أبو عبيدة في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الخميس، أن الضربات تواصلت كردٍ سريعٍ على عدوانه على المخيم قبل أيام، بعملية بطل الخليل عبد الوهاب خلايلة في قلب "تل أبيب"، ثم بعملية القسامي أحمد ياسين غيظان في "كيدوميم".

وشدد على أن عملية "كدوميم" تؤكد من جديد جاهزية القسام والمقاومة الدائمة للرد على العدوان على أي بقعةٍ من أرضنا ومقدساتنا.

واعترفت وسائل الإعلام العبرية، بمقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر، مساء اليوم الخميس 6-7-2023، خلال اشتباك مسلح قرب مستوطنة "كدوميم" قرب مدينة قلقيلية، زاعمة استشهاد منفذ العملية.

وقالت القناة 14 العبرية: "قتل جندي "إسرائيلي" وأُصيب آخر في الاشتباك قرب مستوطنة "كيدوميم"، كما استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في المكان" . على حد قولها.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت: مقتل إسرائيلي وإصابة آخر خلال عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان، زاعمة تصفية أحدهما، حيث أن أحدهما أطلق النار على "حارس أمن" ما أدى لمقتله والآخر جندي صهيوني تم دهسه وحالته خطيرة.على حد زعمها.