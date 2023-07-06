تظاهرة منددة بالعدوان على جنين أمام السفارة الإسرائيلية في مدريد

نظمت مجموعة من المؤسسات الإسبانية والجالية الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير في إسبانيا، اليوم الخميس، تظاهرة أمام مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة الإسبانية، مدريد، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، واعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية بالضفة الغربية.

وقال أمين سر حركة "فتح" في إسبانيا أحمد معروف، إن "الاحتلال واهم إذا اعتقد أنه قادر على كسر إرادة شعبنا، والتاريخ شاهد، والمقاومة قدرنا نتوارثها جيلا بعد جيل حتى دحر الاحتلال وتحقيق استقلالنا الوطني".

وطالب المتظاهرون، من خلال هتافاتهم ولافتات رفعوها وبيان تم توزيعه، بوقف المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، منددين بسياسة ازدواجية المعايير التي يتبعها المجتمع الدولي والصمت على عدم احترام دولة الاحتلال للقوانين الدولية وتعهداتها، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين.