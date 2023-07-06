رضوان: عملية "كدوميم" سددت ضربة قاسية لـ"إسرائيل"

بارك القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان، عملية مستوطنة قدوميم" البطولية النوعية قرب قلقيلية، مترحمًاعلى روح منفذها الشهيد القسامي أحمد ياسين غيظان رحمه الله رحمة واسعة.

وأكد رضوان في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن عملية قدوميم البطولية تأتي ضمن سلسلة من العمليات البطولية التي ستتواصل وردًا سريعًا على جرائم الاحتلال في جنين وحرق المصحف وتدنيس المقدسات.

واوضح القيادي في حماس، أن هذه العملية البطولية سددت ضربة قاسية للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية وأثبتت فشل الاحتلال في إجهاض المقاومة.

واعترفت وسائل الإعلام العبرية، بمقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر، مساء اليوم الخميس 6-7-2023، خلال اشتباك مسلح قرب مستوطنة "كدوميم" قرب مدينة قلقيلية، زاعمة استشهاد منفذ العملية.

وقالت القناة 14 العبرية: تم مقتل جندي "إسرائيلي" وأُصيب آخر في الاشتباك قرب مستوطنة "كيدوميم"، كما استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في المكان. . على حد قولها

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت: مقتل إسرائيلي وإصابة آخر خلال عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان، زاعمة تصفية أحدهما، حيث أن أحدهما أطلق النار على "حارس أمن" ما أدى لمقتله والآخر جندي صهيوني تم دهسه وحالته خطيرة.على حد زعمها.