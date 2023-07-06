د. عليان ينعي المناضل الوطني الكبير يونس أبو العمرين

نعى مسئول ملف الشهداء والأسرى والجرحى في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. جميل عليان، المناضل الوطني الكبير يونس أبو العمرين.

وقال د. عليان في بيان صحفي، اليوم الخميس: "رحل اليوم إلى جوار ربه المناضل الوطني الكبير الأستاذ/ يونس أبو العمرين أبو محمد بعد رحلة كدح وعطاء من أجل الإسلام والمقاومة وفلسطين، ومثل في هذه الرحلة القائد الرباني الصادق والمخلص والطاهر".

وأضاف: "نشهد يا أبا محمد أنك صدقت الله وما بدلت مطلقًا ولم تنحني أو تركن للباطل، وأعظم الله أجركم آل أبو العمرين وأحسن عزاءكم وتقبله فقيدكم وفقيدنا في عليين ورحم الشيخ يونس رحمة واسعة تغنه بها عن رحمة من سواه.

وتابع د. عليان: "نعزي أنفسنا وشعبنا بهذا المصاب الكبير، كما نعزي زوجته الصابرة وأبناءه ومحبيه وكل أبنائه الذين رباهم على موائد القرآن والخير والفضيلة اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واحشره مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين واجعله عندك من الفائزين، اللهم زد في حسناته إحسانا وفي سيئاته عفوًا وغفرانًا وأكرمه بالفردوس الأعلى يا رحمن يا رحيم".