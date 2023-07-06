أسهل طريقة لتحميل تطبيق ثريدز threads للآيفون والاندرويد - مواصفاته ومزاياه

أسهل طريقة لتنزيل وتحميل تطبيق ثريدز threads للآيفون والاندرويد ، وبسبب عمليات البحث الالكترونية على جوجل الشهير وغيره من المحركات المتوفرة على الانترنت قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في اعداد هذه المقالة التي نوضح من خلالها جميع المعلومات عن هذا التطبيق الالكتروني الذي بات في صدار التريند على كافة مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتحمس الكثيرون لتحميله والاستفادة منه .

وتأتي هذه المقالة التي نشرح فيها عن طريقة الرسمية لتنزيل وتحميل تطبيق ثريدز threads للآيفون والاندرويد 2023 ، ضمن سلسلة مقالات عدة نقوم يوميا على نشرها ونضع فيها كافة المواضيع التي يبحث عنه الجمهور الكريم وبعد ذلك يتطلب منكم المواصلة في قراءة ما يلي .

تحميل تطبيق ثريدز threads الأصلي للأندرويد

وبعد هذه المقدمة على الفور قمنا في وضع رابط تحميل تطبيق ثريدز threads الأصلي للأندرويد حيث يترتب على الجميع الضفة فورًا على هذا الرابط هنــــــــــــــا حيث يمكن لكم وبكل سهولة من تنزيله على الجوال .

تحميل تطبيق ثريدز threads للآيفون

وبعد الان سوف تكونون قادرين على رابط تحميل تطبيق ثريدز threads للايفون وكل ما عليكم أيضا هو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــا ، كما وسنواصل معكم الان المواصلة في قراءة ما يلي من اجل التعرف على مزيد من المعلومات .

طريقة تنزيل تطبيق threads

مميزات تطبيق threads

وبحسب التقارير الرسمية ، فقد اشارت إلى أن نحو عشرة ملايين مستخدم قاموا في تحميل تطبيق ثريدز خلال 6 ساعات ، بعد إعلان مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة Meta عن إطلاق تطبيق الشركة الجديد Threads .

كما ونواصل معكم في تقديم المعلومات حول تحميل تطبيق ثريدز threads الأصلي الجديد للأندرويد وآيفون 2023 ، إذ سيسمح تطبيق ثريدز للتدوينات المصغرة التابع لـ إنستغرام، للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على إنستغرام والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه.

تطبيق threads الجديد

ولقد جاء الإعلان عن تطبيق Threads بعد أن أعلنت تويتر Twitter قائمة من القيود على استخدام التطبيق، منها الحاجة إلى حسابات موثقة لاستخدام Tweet Deck .

وفي نهاية المقالة التي حرص فريق الموقع على نشر رابط تحميل تطبيق ثريدز threads الأصلي الجديد للأندرويد وآيفون 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .