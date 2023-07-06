الأسرى بسجون الاحتلال يوجهون رسالة لمخيم جنين وكتيبته  

وجّه الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، رسالة مخيم جنين ومجاهديه الأبطال وكتيبته.

وقال الأسرى في الرسالة التي نقلتها قناة "الميادين": "من زنازين القهر والظلم والإرهاب نرسل تحية جهادية إلى مخيم جنين وكتيبتنا والمقاومة".

كما وجّه الأسرى التحية إلى جنين طوالبة جنين البندقية الطاهرة التي لا تحيد ولا وجهة لها سوى صدر العدو.

وجاء في الرسالة: " تابعنا لحظة بلحظة وثانية بثانية مجريات معكرة بأس جنين حيث صليات رصاصكم المبارك وقوة كمائنكم وعظيم فعلكم"

وشدد الأسرى: "كل يوم يمضي نزداد يقيناً بأن النصر بات أقرب من أي وقت مضى وأن الاحتلال إلى زوال ببركة دمائكم الزكية"، موجهين التحية لأهالي مخيم جنين كافة الذين وقفوا سداً وحصناً منيعاً، وشكلوا خير حاضنة لكتيبة جنين على مدار ساعات المعركة.