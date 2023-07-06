لينك تحميل تطبيق ثريدز threads apk الأصلي الجديد للأندرويد وآيفون 2023

تحميل تطبيق ثريدز threads apk الأصلي الجديد للأندرويد وآيفون 2023 ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي وضعنا فيها التفاصيل الكاملة فيما يتعلق بهذا التطبيق الجديد المرتبط ارتباطًا رسميا بالانستغرام التابعين لشركة ميتا حيث سجل في الساعات الأولى من تنزيله على المتاجر المعروفة للكل أي لمستخدمي هذين النظامين ما يقرب العشرة ملايين كما وان العدد قابل للزيادة في ظل حرص الأشخاص على تحميله على هواتفهم الذكية المحمولة .

ويمكن لجميع ممن يقرؤون هذه المقالة من القدرة الكاملة على تحميل تطبيق ثريدز threads apk الأصلي للاندرويد وآيفون ، حيث جاء هذا التطبيق مشابهًا لتطبيق تويتر ونطلب من الجميع الان أي بعد هاتين الفقرتين من المواصلة في قراءة ما يلي وهو التالي .

تحميل تطبيق ثريدز threads apk الأصلي للأندرويد

وبعد هذه المقدمة على الفور قمنا في وضع رابط تحميل تطبيق ثريدز threads apk الأصلي للأندرويد حيث يترتب على الجميع الضفة فورًا على هذا الرابط هنــــــــــــــا حيث يمكن لكم وبكل سهولة من تنزيله على الجوال .

تحميل تطبيق ثريدز threads للآيفون

وبعد الان سوف تكونون قادرين على رابط تحميل تطبيق ثريدز threads للايفون وكل ما عليكم أيضا هو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــا ، كما وسنواصل معكم الان المواصلة في قراءة ما يلي من اجل التعرف على مزيد من المعلومات .



مميزات تطبيق threads

وبحسب التقارير الرسمية ، فقد اشارت إلى أن نحو عشرة ملايين مستخدم قاموا في تحميل تطبيق ثريدز خلال 6 ساعات ، بعد إعلان مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة Meta عن إطلاق تطبيق الشركة الجديد Threads .

كما ونواصل معكم في تقديم المعلومات حول تحميل تطبيق ثريدز threads apk الأصلي الجديد للأندرويد وآيفون 2023 ، إذ سيسمح تطبيق ثريدز للتدوينات المصغرة التابع لـ إنستغرام، للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على إنستغرام والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه.

خصائص تطبيق threads

تطبيق threads الجديد

ولقد جاء الإعلان عن تطبيق Threads بعد أن أعلنت تويتر Twitter قائمة من القيود على استخدام التطبيق، منها الحاجة إلى حسابات موثقة لاستخدام Tweet Deck .

وفي نهاية المقالة التي حرص فريق الموقع على نشر رابط تحميل تطبيق ثريدز threads apk الأصلي الجديد للأندرويد وآيفون 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .