الجهاد الاسلامي: عملية "كدوميم" رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق أهلنا بالضفة وجنين

باركت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، عملية إطلاق النار البطولية التي استهدفت جنود وحراس أمن قرب مستوطنة "كدوميم" قرب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، والتي نفذها المجاهد القسامي أحمد ياسين هلال غيظان.

وأكد الناطق باسم الحركة طارق سلمي في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذه العملية البطولية هي رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في عموم الضفة وجنين خاصة، وهي تعبير عن تصعيد المقاومة في مواجهة التغول الاستيطاني.

وشدد على أن استمرار المقاومة كفيل بردع الاحتلال ووقف جرائمه.

واعترفت وسائل الإعلام العبرية، بمقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر، مساء اليوم الخميس 6-7-2023، خلال اشتباك مسلح قرب مستوطنة "كدوميم" قرب مدينة قلقيلية، زاعمة استشهاد منفذ العملية.

وقالت القناة 14 العبرية: تم مقتل جندي "إسرائيلي" وأُصيب آخر في الاشتباك قرب مستوطنة "كيدوميم"، كما استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في المكان. . على حد قولها

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت: مقتل إسرائيلي وإصابة آخر خلال عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان، زاعمة تصفية أحدهما، حيث أن أحدهما أطلق النار على "حارس أمن" ما أدى لمقتله والآخر جندي صهيوني تم دهسه وحالته خطيرة.على حد زعمها.