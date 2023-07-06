كتائب القسام تتبنى رسميًا عملية "كدوميم"

أعلن كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، تبنيها مسؤوليتها عن العملية البطولية التي وقعت في مغتصبة "كدوميم" قرب قلقيلية، وأسفرت عن مقتل جنديٍ صهيونيٍ وإصابة آخر بجراحٍ حرجة.

وزفت كتائب القسام، في بلاغ عسكري لها، إلى أبناء الشعب والأمة العربية فارس هذه العملية البطولية، وهو الشهيد القسامي المجاهد/ أحمد ياسين هلال غيظان، من قرية قبيا غرب رام الله.

وأكدت أن هذه العملية البطولية تأتي كردٍ سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على الاهالي والشعب في مخيم جنين، ورداً على تدنيس مقدساتنا، وتمزيق المصحف الشريف في بلدة "عوريف".

وأضافت أنها جاءت لتقول "للوزير الصهيوني المجرم "سموتريتش" بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك- فإنها تعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله".

وتابعت الكتائب، "يزرع القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة، وسيبقى المجاهدين يجرعونه الويلات حتى تطهير الأرض والمقدسات من دنسه، مؤكدةً "سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".