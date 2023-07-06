أبو شاهين: عملية قلقيلية رسالة متعددة الأطراف بأن شعبنا سيثأر وتضحياته لن تذهب هدراً

أكد عضو المكتب السياسي ورئيس الدائرة الإعلامية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين علي أبو شاهين، مساء اليوم الخميس6/7/2023م، أن عملية إطلاق النار والدهس في مدينة قلقيلية هي رد فعلي على أن تصريحات قادة الاحتلال وعلى راسها "نتنياهو" بتحقيق أهدافه عدوانه في جنين كاذبة ومضللة.

وقال أبو شاهين خلال تصريحات لـ"إذاعة صوت القدس" تابعتها" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن عملية إطلاق النار اليوم هي رسالة متعددة الأطراف، أولاً لشعبنا الفلسطيني بأن روح المقاومة والصمود والتضحيات لا تذهب هدراً وبأن المقاومة قادرة على أن تلحق الأذى بهذا العدو وأن تسبب له الأذى والضرر بالعمل المقاوم".

وأضاف:" أن الرسالة الأخرى التي تحملها العملية اليوم، للعدو الصهيوني بأنك مهما فعلت ومهما حشد من قوات وعتاد، ومهما دمرت وقتلت كل هذا لن يفت في عضض شعبنا الفلسطيني ولن تستطيع كسره".

وتابع القيادي في الجهاد:" أن عملية اليوم في قلقيلية تثبت ما قلناه في حركة الجهاد الإسلامي منذ عدوان الاحتلال الصهيوني على جنين، بأن هذا العدو سيفشل حتما في استئصال روح المقاومة والنيل من إرادة شعبنا الفلسطيني، بأن الدم في جنين سيتنصر على الفولاذ الإسرائيلي ".

وأكمل :" وبالفعل خرجت جنين منتصرة عزيزة مرفوعة الراس وخرج الفلسطيني عزيز الراس ليقول للعالم اجمع بأن الشعب الفلسطيني يأبى التنازل عن حقوقه وأنه سيواصل مقاومته وتضحياته مهما بلغت ولن يتراجع عن استمرار مقاومته حتى نيل كافة حقوقه".

وأردف:" أن عملية اطلاق النار في قلقيلية، تؤكد مجدداً أن الرأس بالرأس والدم بالدم والشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينام على ضيم الاحتلال وما حصل في جنين سيدفع ثمنه عاجلا أم آجلا وبأن الشعب الفلسطيني سيثار وسيرد ".

وأكد القيادي في الجهاد على أن المقاومة مستمرة ومتواصلة وما حصل في جنين هذا النموذج المقاوم سوف يعمم حتما في الأيام القادمة والشهور القادمة لتصبح جنين هذا النموذج من التصدي والبطولة وسوف ينعكس سلبا على العدو الذي يعيش في ازماته وستتعمق أزمته الداخلية و أزمته في مواجهة المقاومة واحتواء المقاومة

ونفذ شاب فلسطيني، عصر اليوم، عملية اطلاق نار ودهس قرب مستوطنة "كدوميم" قرب مدينة قلقيلية، أسفرت عن مقتل جندي "إسرائيلي" إصابة آخر بجراح، فيما استشهد المنفذ بحسب وسائل الإعلام "الإسرائيلي"