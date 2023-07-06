قناة عبرية تكشف عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع على حدود لبنان

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس 6-7-2023، عن أن ما حدث صباح اليوم على حدود لبنان هو إطلاق صاروخ مضاد للدروع.

وقالت القناة 12 العبرية: "إن صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان اليوم وليست قذيفة هاون كما قيل سابقاً".

وأوضحت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يحقق بشكل واسع في الحادث لخطورته.

وكان، قال مصدر أمني لبناني اليوم الخميس 6/7/2023، إن قصفاً مدفعياً "إسرائيلياً" من مرابض موقع "الزاعورة" استهدف المنطقة الواقعة بين كفرشوبا وحلتا وكفر حمام جنوب لبنان.

وأضاف المصدر: "أن القذيفتين نجم عنهما أضرار مادية، فيما انتشر الجيش اللبناني في مناطق سقوط الصواريخ".

وفي وقت سابق، قالت مواقع لبنانية قالت إن صاروخاً أطلق من جنوب لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة وجيش الاحتلال أطلق قذيفتين في في سهل المجيدة.

فيما بعد نفى الإعلام العبري، أن يكون هناك إطلاق للصواريخ من لبنان تجاه شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال موقع والا العبري : لم يطلق صاروخ من جهة لبنان ما جرى انفجار لغم.