السعودية ترفع سعر بيع النفط للدول الآسيوية

قررت السعودية، اليوم الخميس، رفع أسعار بيع النفط للدول الآسيوية لشهر أغسطس، في ظل قرار تمديد خفض إنتاج النفط.

ونقلت "رويترز" عن مصادر سعودية: "أن سعر النفط العربي الخفيف سوف يرتفع بمقدار 20 سنتا في أغسطس، ليصبح سعر البرميل أعلى بمقدار 3.2 دولار مقارنة بتكلفة مؤشر عمان/دبي".

وبحسب المصادر: "سترتفع أسعار النفط العربي الثقيل والنفط العربي المتوسط بمقدار 20 سنتًا، في حين سيبقى سعر وقود العلامة التجارية Extra Light دون تغيير".

من جانبها، ذكرت "بلومبيرغ" الأمريكية أن تكلفة زيت "سوبر لايت" ستنخفض.

ويُشار إلى أنه تبيع شركة النفط الوطنية في المملكة العربية السعودية "أرامكو السعودية"، 60 بالمئة من نفطها إلى آسيا، حيث تعتبر الهند وكوريا الجننوبية واليابان أكبر المشترين في المنطقة.

وكانت قد أعلنت السعودية بعد اجتماع أوبك +، الذي انعقد بفيينا في الـ4 من يونيو الماضي، عن خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا لشهر يوليو، مع إمكانية تمديد الإجراء، لتعلن السعودية مع أوائل شهر يوليو أنها ستمدد الخفض الطوعي للإنتاج إلى غاية أغسطس.