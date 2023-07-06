بالفيديو والصور ما نوع السلاح الذي استخدمه منفذ عملية قلقيلية؟

كشفت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الخميس 6/7/2023م، عن تفاصيل جديدة بشأن عملية إطلاق نار والدهس التي نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة كدوميم شرق مدينة قلقيلية، والتي أسفرت عن مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر بجراح.

وبحسب قناة "كان"، فإن منفذ العملية أطلق النار من مسافة قريبة على جندي "إسرائيلي" وحارس أمن مستوطنة كدوميم خلال عملية تفتيش سيارة المنفذ.

في حين، قالت صحيفة "يديعوت" العبرية:" إن منفذ عملية كدوميم استخدم مسدسًا في تنفيذ عمليته".

أما القناة 14، أكدت أن جنود من "لواء جفعاتي" هم من أطلقوا النار على منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية.

وأشارت القناة إلى أن منفذ العملية حسب التقديرات الأولية هو من سكان مدينة نابلس.

ونشرت الوسائل الاعلامية "الاسرائيلية" صورة للسلاح المستخدم في عملية اطلاق النار في قلقيلية:



