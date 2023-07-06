"القانوع" يشيد بعملية قلقيلية ويؤكد أن بنادق الثائرين ستظل مشرعةً صوب الاحتلال

أشاد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس، بعملية إطلاق النار ضد قوة صهيونية شرق قلقيلية والتي تأتي في إطار عمليات الرد المتواصل على عدوان الاحتلال على جنين وجرائمه المستمرة بحق شعبنا.

وقال القانوع في تصريح صحفي :" ستظل بنادق الثائرين والمقاومين مشرعةً صوب الاحتلال وجيشه وقطعان مستوطنيه دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ولن ينعموا بالأمن على أرضنا".

ونفذ شاب فلسطيني، عصر اليوم، عملية اطلاق نار ودهس قرب مستوطنة "كدوميم" قرب مدينة قلقيلية، أسفرت عن مقتل جندي "إسرائيلي"، فيما استشهد المنفذ بحسب وسائل الإعلام "الإسرائيلي".