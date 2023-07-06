رابط التسجيل الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الصيفية2023م-رابط التسجيل للامتحان الشامل، يبحث في هذه اللحظات العشرات من طلبة الجامعات الفلسطينية، على رابط التسجيل للامتحان الشامل للدورة الصيفية 2023م، وذلك بعد اعلان وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي البدء في التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2023 لخريجي درجة الدبلوم في الجامعات الفلسطينية، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لنشر رابط التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية2023م، وذلك تماشياً مع علميات البحث التي تجرى عبر محرك قوقل وغيرها من محركات البحث.

رابط التسجيل للامتحان الشامل

وفي مقالنا رابط التسجيل الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الصيفية2023م-رابط التسجيل للامتحان الشامل، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2023، وذلك لخريجي درجة الدبلوم المتوسط في الكُليّات الجامعية والمتوسطة.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل للامتحان يكون في الكُليّات حتى يوم الخميس 20/7/2023م، لافتةً إلى أنه بالإمكان الاطلاع على برنامج الامتحان والتخصصات والمساقات التي سيجري بها؛ من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

رابط التسجيل لامتحان الشامل 2023

وفي مقالنا رابط التسجيل الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الصيفية2023م-رابط التسجيل للامتحان الشامل، وبعد انتهاء وزارة التعليم من التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2023، تقوم بنشر رابط لمعرفة أماكن عقد الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الصيفية 2023، بالإضافة لـكشف أسماء الطلبة وأماكن وتوقيت عقد الامتحان لكل طالب في جميع التخصصات.

وبدورنا، في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سنقوم بإذن الله بنشر رابط فحص أماكن عقد الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الصيفية 2023، والتي تكون في الأغلب ضمن قاعات احدى الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.

رابط الامتحان التطبيقي الشامل 2023

وفي مقالنا رابط التسجيل الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الصيفية2023م-رابط التسجيل للامتحان الشامل، وفيما يلي نص بيان وزارة التربية والتعليم العالي الذي أعلنت فيه عن البدء في إجراءات التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل الموحد للدورة الصيفية 2023.

ووفق بيان من الوزارة فإن الإجراءات تتمثل في أن الامتحان التطبيقي الشامل الموحد يعقد بين كافة محافظات الوطن للدورة الصيفية 2023، لطلبة الدبلوم (نظام السنتين) خريجي الكليات التقنية وكليات المجتمع، وذلك وفق عدة أمور.

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رابط التسجيل الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2023

وأكد البيان أنه يحق للطلبة حملة درجة الدبلوم من خريجي السنوات السابقة التقدم حسب الخطط الدراسية سارية المفعول للتخصصات المعتمدة، والطلبة المتوقع تخرجهم على نهاية الفصل الثاني للعام 2022/2023 والطلبة الراسبين في الامتحان للسنوات السابقة، وكذلك الطلبة الناجحين في الامتحان سابقاً ويرغبون في رفع معدلاتهم.

وسيُعقد الامتحان النظري أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس (12-13-14/ 9/2023)، الساعة التاسعة صباحاً، وسيتم تنفيذ الامتحان بشكل محوسب في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

وسيُعقد الامتحان العملي ابتداء من يوم الأحد الموافق 17/9/2023 في أماكن تحدد لاحقاً، فيما يتم تسليم شهادة مصدقة أو كشف درجات مصدق حسب الأصول للطلبة القدامى لدائرة الامتحانات ــ التعليم العالي بدءا من تاريخ 13/8/2023 حتى 17/8/2023، وفي مقالنا رابط التسجيل الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الصيفية2023م-رابط التسجيل للامتحان الشامل





رابط التسجيل الامتحان التطبيقي الشامل

وتبدأ عملية التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9/7/2023 وتنتهي مساء يوم الاثنين 31/7/2023 وذلك وفق الآلية التالية، أولاً: رسوم الامتحان التطبيقي الشامل، ويمكن للطالب تسديد الرسوم الخاصة بالامتحان بإحدى الطرق إما نقداً من خلال بنك البريد: وذلك بالتوجه لأحد فروع بنك البريد الحكومي القريب من سكن الطالب، وتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان والبالغة (200) شيكل لحساب رقم (44672)، العملة : شيكل، أو من يملك مستحقات لدى وزارة المالية – غزة.

ويمكن أن يقوم بتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان عن كل من، (المتقدم نفسه – والأقارب من الدرجة الأولى “أب، أم، زوج، زوجة، ابن، ابنة” – والأخ والأخت) وذلك من خلال الرابط التالي:هنـــــــــا

وستكون الرسوم غير مستردة مع إمكانية النظر في حالات التأجيل، فيما سيكون التسجيل في موقع الامتحان التطبيقي الشامل، الدخول إلى موقع التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل على الرابط التالي:هنـــــــــا

والتسجيل في الموقع باستخدام نظام التسجيل الحكومي الموحد (SSO) بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور في المكان المخصص والنقر على أيقونة الدخول.

رابط التسجيل الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الصيفية

وفي مقالنا رابط التسجيل الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الصيفية2023م-رابط التسجيل للامتحان الشامل، وإذا لم يمتلك الطالب حساباً موحداً مسبقاً يمكنه إنشاء حساب جديد بالنقر على أيقونة حساب جديد واتباع الإرشادات اللازمة.

وفيما يتعلق بشاشة التسجيل، في حال تطابق البيانات الخاصة بالطالب تظهر شاشة تسجيل واضحة للطالب لاستكمال العملية، في حال عدم تطابق البيانات ستظهر صفحة التحقق من بيانات الكلية أو الجامعة، وبعد الانتهاء من عملية التسجيل بشكل صحيح ستصل رسالة (SMS) على جوال الطالب تفيد بنجاح عملية التسجيل.