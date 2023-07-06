محدث بالفيديو والصور الإعلام العبري: مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر باشتباك مسلح قرب مستوطنة "كدوميم"

اعترفت وسائل الإعلام العبرية، بمقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر، مساء اليوم الخميس 6-7-2023، خلال اشتباك مسلح قرب مستوطنة "كدوميم" قرب مدينة قلقيلية، زاعمة استشهاد منفذ العملية.

وقالت القناة 14 العبرية: تم مقتل جندي "إسرائيلي" وأُصيب آخر في الاشتباك قرب مستوطنة "كيدوميم"، كما استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في المكان. . على حد قولها

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت: مقتل إسرائيلي وإصابة آخر خلال عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان، زاعمة تصفية أحدهما، حيث أن أحدهما أطلق النار على "حارس أمن" ما أدى لمقتله والآخر جندي صهيوني تم دهسه وحالته خطيرة.على حد زعمها.

وبدورها، قالت قناة كان العبرية: "إن المنفذ أطلق الرصاص على "حارس مستوطنة" ثم بعد مسافة أطلق الرصاص على جندي آخر، وتم مطاردته وقتله". بحسب قولها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: وردت أنباء قبل قليل عن عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية، والتفاصيل لاحقًا.

وفي وقت سابق قالت القناة 14 العبرية: "تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة كدوميم بعد عملية إطلاق النار".

وبحسب مصادر عبرية، فقد ارتفع عدد القتلى "الإسرائيليين" منذ بداية العام الحالي إلى 29 قتيلاً جراء العمليات الفدائية.









