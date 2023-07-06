رغم صدور قرار بالإفراج عنه.. الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير المريض مشير الشحاتيت

جددت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس6/7/2023م، الاعتقال الإداري للأسير المريض مشير الشحاتيت من مدينة الخليل في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وقالت مهجة القدس للشهداء والأسرى في تصريح صحفي:" إن سلطات الاحتلال الصهيوني تتنصل مجددًا وتقرر تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير المريض مشير الشحاتيت من الخليل، علمًا بأنه حصل على قرار من محكمة الاحتلال بالإفراج عنه هذا اليوم".

وبينت أن الأسير مشير الشحاتيت يقبع في زنازين العزل منذ عدة شهور وهو يعاني من وضع صحي ونفسي صعب جدًا ولم يصدر بحقه أي إتهام

وحملت المهجة، سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مشير الشحاتيت، خاصةً وأنه وعند اعتقاله الحالي لم يكن يعاني من أي شيء.

يذكر أن المعتقل الشحاتيت متزوج وأب لثلاثة أطفال ومعتقل سابق، تعرض للاعتقال سبع مرات سابقًا جلّها رهن الاعتقال الإداريّ، وبلغت مجموع سنوات اعتقاله أكثر من عشر سنوات، وقد أصدر الاحتلال خلال اعتقاله الحالي، خمسة أوامر اعتقال إداريّ بحقّه، بلغ مجموعها 22 شهرًا بشكل متواصل.