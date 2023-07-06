الاحتلال يفرج عن الأسير بشير الخطيب من الداخل المحتل بعد ٣٥ عاماً من الاعتقال

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، أفرجت عن الأسير بشير الخطيب (60) عاماً) من مدينة الرمله بالداخل المحتل، والمعتقل منذ 35 عاماً في سجون الاحتلال.

وقالت الهيئة في بيان لها: " أُفرج عن الأسير الخطيب المعتقل منذ العام ١٩٨٨ من سجن النقب "الصحراوي"، حيث حكم عليه حينها بالسجن المؤبد - مدى الحياة، والذي حدد لاحقاً وتحديداً عام ٢٠١٢ ب ٣٥ عاماً، وذلك بعد جهود قانونية كبيرة ".

وأشارت الهيئة الى أن الأسير الخطيب متزوج وله 5 أبناء، وجميعهم تزوجوا وأنجبوا ثمانية أحفاد، ولم يتمكن من عيش هذه المساحات من الفرح بسبب البعد القسري، وعلى مدار هذه السنوات، رفض الاحتلال إدراج اسمه ضمن صفقات التبادل والإفراجات.

وبحسب الهيئة، كان من المفترض أن ينال حريته عام ٢٠١٤، وفقاً للتفاهمات التي تمت حينها بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال، بخصوص الأسرى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية اوسلو، وافرج عن ثلاث دفعات وبقيت الدفعة الرابعة لم يفرج عنها حتى اليوم، والتي ضمت كافة اسرى الداخل المحتل.