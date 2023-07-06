بالصور سرايا القدس- كتيبة جنين تعرض طائرة مسيرة للاحتلال أسقطتها خلال المعركة الأخيرة

عرضت سرايا القدس- كتيبة جنين، اليوم الخميس 6-7-2023، طائرة مسيرة تابعة للاحتلال جرى اسقاطها والسيطرة عليها خلال معركة "بأس جنين" الأخيرة.

وكانت خاضت سريا القدس- كتيبة جنين معركة أطلقت عليها اسم "بأس جنين" الإثنين الماضي، واستمرت يومين وثبت خلالها المقاومون وقدموا نموذجاً فريداً في الصمود والثبات واستطاعوا منع جيش الاحتلال من اقتحام قلب مخيم جنين وبقي العدو على أطراف المخيم عاجزاً عن الدخول إليه.

وشن جيش الاحتلال، عدوانًا عسكريًا جويًا وبريًا، فجر الاثنين، على مدينة جنين وضواحيها، فجر الاثنين، حيث قصف ودمر مناطق واسعة منها.

جدير ذكره أنه خلف العدوان الصهيوني على جنين، 12 شهيدًا واكثر من 120 جريحًا بينهم عشرات بحالات خطيرة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.



