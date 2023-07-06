بالفيديو الأهلي يسقط فريق الإسماعيلي

تغلب نادي الأهلي على ضيفه فريق الإسماعيلي بنتيجة (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار الأهلي لمهاجمه الجنوب إفريقي بيرسي تاو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 50 من زمن اللقاء على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وبهذا الفوز عزز نادي الأهلي، حامل اللقب، صدارته للدوري، برصيد 72 نقطة (حصدها من 28 مباراة)، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن وصيفه بيراميدز، الذي لعب ثلاث مباريات أكثر.

وتوقف رصيد نادي الإسماعيلي عند 34 نقطة (من 32 مباراة)، ويشغل المركز الثالث عشر، على سلم ترتيب الدوري.