نابلس: الاحتلال يدمر طريقًا ويستولي على مركبة وخيام زراعية

دمرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، الطريق المؤدية إلى عين مياه قرية دوما جنوب نابلس، وأغلقتها بالسواتر الترابية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت شرق القرية برفقة جرافة، وبدأت بتخريب الطريق المؤدية إلى عين المياه وتدميرها، كما دمرت خياما زراعية واستولت عليها، كما استولت على مركبة للمواطن أكرم مجدي دوابشة.

وأضافت:" أن العين مصدر أساسي لمربي المواشي في القرية التي تعاني من شح في مصادر المياه"، مشيرة إلى أن الاحتلال أقدم العام الماضي على تدمير أنابيب المياه فيها والأسلاك الشائكة المحيطة بها، وعاث خرابا بأعمال الترميم التي جرت في العين.