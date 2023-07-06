"الاتحاد الأوروبي" يحدد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للعام 2023

تحدث الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، اليوم الخميس6/7/2023م، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.

وقال عثمان خلال تصريحات صحفية:" إن مساهمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالدفعة الثانية من الشيكات لم يتم تحويلها حتى الآن".

وأضاف:" نعمل حاليًا على إنهاء بعض الإجراءات الفنية ليتم الإعلان عن موعد الصرف فيما بعد".

وبشأن الموعد المتوقع لصرف دفعة شيكات الشؤون الاجتماعية، توقع عثمان أن يتم صرف مخصصات الشؤون في نهاية شهر يوليو/تمّوز الجاري.

وتصرف مساعدات الشؤون الاجتماعية لقرابة 120ألف أسرة فلسطينية فقيرة منها 81 ألفاً من قطاع غزة والبقية من أهالي الضفة الغربية.