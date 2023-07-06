القـائـد النخـالـة يعـزي بوفـاة المجـاهـد يـونـس أبـو العمـريـن

قدّم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، القائد زياد النخالة، باسمه وباسم أعضاء المكتب السياسي للحركة، التعازي، بوفاة المجاهد الأستاذ يونس أبو العمرين، عضو لجنة الساحة ومسئول اللجنة الثقافية العامة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وقال القائد النخالة في برقية التعزية، اليوم الخميس: "باسمي وباسم إخواني أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وقيادة الحركة، أتقدم بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لعموم آل أبو العمرين الكرام بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأخ العزيز المجاهد/أ‌. يونس أبو العمرين "أبو محمد" رحمه الله تعالى، عضو لجنة الساحة ومسؤول اللجنة الثقافية العامة في قطاع غزة".

وخصّ القائد النخالة بالتعزية أسرة الفقيد وأبناءه جميعاً، ورفاق دربه وإخوانه.

وقال معدداً مناقب الفقيد: "لقد عرفناه أخاً عزيزاً صاحب أخلاق كريمة، ولقد كان ملتزماً بدينه وبنهج حركة الجهاد الإسلامي، وتحمل أعباء المسؤولية في العديد من المواقع القيادية في الحركة، وتوفاه الله تعالى وهو على عهد الوفاء مع إخوانه وحركته، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل صبره في ميزان حسناته، وأن يجمعنا به مع من سبقوا إلى الشهادة في جنات النعيم".