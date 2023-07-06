دعوات مقدسية للحشد وإحياء الفجر العظيم في الأقصى غدًا الجمعة

انطلقت دعوات مقدسية، اليوم الخميس6/7/2023م، لأداء صلاة فجر يوم غد الجمعة، في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم فيه؛ لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، وشد الرحال إليه من الضفة والقدس والداخل المحتل.

وشددت على أهمية الرباط للتصدي لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم، ومواجهة مخططات التهويد وابتقسيم الزماني والمكاني.

وتأتي هذه الدعوات في ظل مواصلة اقتحامات المستوطنين للمسجد، حيث اقتحم 248 مستوطنا الأقصى صباح اليوم تحت حماية قوات الاحتلال، بحسب وزارة الأوقاف في القدس.