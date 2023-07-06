رسمياً..متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟، يتساءل المستفيدون من شيكات الشؤون الاجتماعية عن موعد صرف دفعتهم المقبلة،في ظل صمت من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية2023م، ويستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية ما يقارب من 116 ألف أسرة، نصيب الأسد من العدد لقطاع غزة الذي يعاني من أوضاع معيشية وإنسانية غاية في السوء، ويقدم الاتحاد الأوروبي نحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تساهم السلطة بالنصف الآخر من موازنتها، وكون عمليات البحث عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لايزال قيد البحث سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة 2023م.

متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً

ومخصصات الشؤون الاجتماعية اخباره تلقى أهمية واسعة وكبيرة لدى سكان قطاع غزة، نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها غزة؛ نتيجة الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة، الذي أدى إلى شلل في كل مناحي الحياة، حتى باتت دفعات الشؤون الاجتماعية هي مصدر الدخل الوحيد لآلاف الأسر التي عانت من ويلات الفقر، رسمياً..متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟

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موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة

وكان من المتوقع أنه بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى في عام 2023 ، سيتم دفع مستحقات الرعاية الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ، وفقًا لوزير التنمية الاجتماعية في رام الله أحمد مجدلاني، لكن لم يتم تحديد موعد توزيع الشيكات الاجتماعية لعام 2023 حتى اللحظة، وتبدأ الدفعات من 750 شيكلا وتصل إلى حد أقصى 1800 شيكل لكل أسرة وفق وضعها الاجتماعي، إذ إن الدفعات تكون في العادة كل 3 أشهر بإحصائية 4 دفعات في العام، لكن في السنوات الأخيرة لم يتقاضى المستفيدون سوى دفعات قليلة وأحيانا تمر أشهر طويلة ولا يتقاضون أي دفعة من وزارة المالية والتنمية الاجتماعية، رسمياً..متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟

أهم أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم

رسمياً..متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟، وبالتزامن مع ذلك وبحسب أخر الاخبار بشأن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية ، فقد تحدث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال المجدلاني خلال تصريحات صحفية:" إن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة لم يحدد بعد".

موعد صرف شيكات الشؤون رام الله

رسمياً..متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟، وأشار إلى أن موعد صرف المخصصات مرتبط بانتهاء بعض الإجراءات الفنية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن فورا الانتهاء منها (الإجراءات الفنية) سيتم الإعلان عن موعد صرف الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة.

كما أكد أن الحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية تبذل كل الجهود الممكنة مع الشركاء الأوروبيين ووزارة المالية لتنفيذ دفعة المساعدات النقدية في أقرب وقت بما يكفل العدالة للمستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة.

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موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة

رسمياً..متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟، وتصرف مساعدات الشؤون الاجتماعية لقرابة 120ألف أسرة فلسطينية فقيرة منها 81 ألفاً من قطاع غزة والبقية من أهالي الضفة الغربية