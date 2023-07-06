"ايران ": نمتلك أكبر احتياطيات من النفط والغاز في العالم

قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن بلاده تحتل المرتبة رقم 1 عالميا فيما يتعلق بإجمالي احتياطيات النفط والغاز.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "أوبك" الدولية الثامنة والاجتماع الوزاري الثاني المنعقد بعنوان "الاستثمار والتمويل واستراتيجيات النمو الشامل للنفط"، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ولفت أوجي إلى أن طهران تستهدف جذب استثمارات في النفط والغاز بـ250 مليار دولار خلال السنوات الـ8 المقبلة.

وقال وزير النفط الإيراني: "وقعنا عقود نفطية تقدر قيمتها بـ40 مليار دولار خلال الشهور الـ20 الماضية وشمل ذلك شركات محلية وأجنبية".

وتابع: "احتياطي الغاز الطبيعي في إيران يتجاوز 33 تريليون متر مكعب، بينما تتجاوز احتياطيات النفط القابلة للاستخراج 154 مليار برميل".

وأوضح أن إيران تنتج 3.8 مليون برميل من النفط الخام ومكثفات الغاز يوميا، بينما يتجاوز إنتاجها من الغاز الغني مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن هذه المعدلات تحفز البلاد لوضع خطط توسعية لزيادة طاقتها الإنتاجية.

وعن تأثير العقوبات الاقتصادية على إنتاج النفط والغاز، أوضح الوزير الإيراني أنه أصبح بإمكان الخبراء الإيرانيين صيانة وإصلاح مصافي الغاز والنفط دون الحاجة للعنصر الأجنبي.

وأشار جواد أوجي إلى أن بلاده تمتلك 21 مصفاة غاز و10 مصافي نفط ولديها القدرات التقنية التي تمكنها من بناء مصافي أخرى.