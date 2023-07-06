الجيش السوداني يقصف مواقع جنوب الخرطوم

قصف سلاح الجو السوداني، اليوم الخميس 6-5-2023، عدة مواقع جنوب العاصمة الخرطوم شملت المدينة الرياضية وأرض المعسكرات سوبا.

وقالت وسائل إعلام: "إنه تم سماع دوي انفجارات عنيفة مع تحليق للطيران شرقي وجنوبي العاصمة السودانية، موضحة وجود قصف مدفعي في مواقع الدعم السريع بوسط أم درمان وشمال بحري.

وفي ذات الإطار، أعلن والي ولاية كسلا عن تمديد حالة الطوارئ في الولايه لمدة شهرين.

وبدورها، ناشد الجيش السوداني، الشباب وكل من يستطيع، مشاركة القوات المسلحة في الدفاع عن كيان وكرامة الأمة السودانية، موضحة أنه تم توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين".

ويُشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الجيش المواطنين إلى التطوع في صفوفه منذ أن بدأت الأزمة بينه وبين قوات "الدعم السريع" قبل حوالي 3 أشهر.

جدير ذكره أنه يشهد السودان منذ 15 أبريل معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو المعروف بـ"حميدتي".