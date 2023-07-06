ما المخاطر التي يتعرض لها المصابون بالحساسية في الصيف؟

في الكثير من الأحيان يرتبط لدى من يعانون من الحساسية مخاطر في قصل الصيف لها علاقة بلدغ الحشرات والفواكه الموسمية.

وبحسب العديد من الأطباء والخبراء في مجال الصحة، فمن الشائع أن يزور الناس عيادة الطبيب بسبب الحساسية الناجمة عن الشمس، صرحت بذلك أخصائية المناعة الروسية ليودميلا ماخوفايا.

ونصحت الطبيبة ماخوفايا، الذين يعانون من احمرار وحكة في المناطق التي تضرب فيها أشعة الشمس بالحد من التعرض للشمس من الساعة الـ 11:00 حتى الساعة الـ18:00، وهي فترة النشاط الأكبر للأشعة فوق البنفسجية.

ومن جانبها، قالت أخصائية الأمراض الجلدية يلينا لومانوفا:" على الرغم من الفوائد الواضحة للواقيات من الشمس، إلا أنها يمكن أن تسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص. وقبل شراء هذه المنتجات يجب أن تدرس بعناية تركيبتها حتى لا تؤذي جسمك".

ومن ناحيتها، قالت عالمة المناعة إيكاترينا بورتنياغا: "كون أيضا في بعض الأحيان لدى الناس أنواع نادرة جدا من الحساسية، ومن أندرها الحساسية من الماء".

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، نادراً ما يكون من الممكن مواجهة الحساسية من البرد.