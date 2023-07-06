نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 120 مواطنا من مخيم جنين

اعتقلت قوات الاحتلال نحو 120 مواطنا خلال عدوانها العسكري على مدينة جنين ومخيمها والذي استمر ليومين واستشهد خلاله 12 مواطنا واصيب اكثر من 140 بينهم 20 منهم في حالة الخطر.

وقال نادي الأسير ان سلطات الاحتلال تعقد اليوم جلسات محاكم تمديد في محكمة (سالم) العسكرية لبعض المعتقلين علمًا أن هناك معتقلين آخرين لم يمثلوا بعد أمام المحاكم وما زالوا في مراكز التحقيق، وجزء آخر قد تعقد لهم محاكم مع بداية الأسبوع القادم.

ونشر نادي الأسير قائمة بأسماء الاسرى الذين ستعقد لهم جلسة محكمة وهم:

1. أسيد هاني الغول

2. أحمد مؤيد فرحاتي

3. أحمد محمود مصطفى مراد

4. أيسر عبدالناصر أبو عميرة

5. أمين وليد منصور

6. أمير كامل عطاطرة

7. أمير ماجد محمد عروق

8. إسلام مؤيد فرحاتي

9. بشار رفعت زعرور

10. جهاد محمود غول

11. ضياء يوسف ياسين كميل

12. ورد هاني الغول

13. حمزة نمر شناعات

14. نصار عزمي محمد حسينية

15. طارق زياد أبو طبيخ

16. كفاح فيصل القريني

17. لؤي حسين جعايصة

18. مجدي عادل موسى جبارين

19. مهدي نور الدين عمارنة

20. مؤيد نجيب فراحاتي

21. مجاهد فؤاد عصعوص

22. مهند صالح عنتير

23. محمد رضا فارس مرعب

24. محمد توفيق القريني

25. محمد أحمد عرمان

26. محمد زيد أبو طبيخ

27. محمد نادر خالد سعدي

28. محمود جابر سعيد شلبي

29. محمود ناصر مطاحن

30. معاذ هيثم بشارات

31. نمر خالد سعدي

32. عبدالله منتصر أبو زيد

33. عبدالرحمن أحمد فايد

34. علاء الدين سراج أبو مراد

35. علي ماهر لحلوح

36. فارس إيهاب بديع عباس

37. قسم ثائر خالد مصاروة

38. قصي مجدي عادل جبارين

39. رياض توفيق صالح الغول

40. ربيع مهند فراحاتي

41. ربيع علان نظمي صلاح

42. رمزي توفيق القريني

43. شادي حسان راتب عويس

44. أوس خالد إبراهيم هندي

45. أيوب خالد ابرهيم هندي

46. إبراهيم خالد نمر سعدية

47. رجا عثمان رجا عباهرة