"إسرائيل" تحقق في سبب عدم تفعيل "صفارات الإنذار" بعد إطلاق قذيفة الهاون

قالت مصادر عبرية، اليوم الخميس 6/7/2023، أن جيش الاحتلال"الإسرائيلي" يجري تحقيقاً بشأن قذائف الهاون التي أطلقت على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقاً للقناة 14 العبرية: فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحقق في سبب عدم تفعيل أنظمة الإنذار الداخلية بعد إطلاق قذيفة الهاون على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مصدر أمني لبناني اليوم، أن قصفاً مدفعياً "إسرائيلياً" من مرابض موقع "الزاعورة" استهدف المنطقة الواقعة بين كفرشوبا وحلتا وكفر حمام جنوب لبنان.

وأضاف المصدر أن القذيفتين نجم عنهما أضرار مادية، فيما انتشر الجيش اللبناني في مناطق سقوط الصواريخ.