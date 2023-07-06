سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 6/7/2023 ، ، يشهد سعر صرف الدولار الامريكي ، ارتفاعاً ملحوظاً اليوم ، رغم التقلبات السياسية المختلفة ، حيث تواصل الليرة الانخفاض ، متأثرة بارتفاع الاسعار وتقلبات الاسعار عالمياً ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكن سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 6/7/2023

سعر الدولار اليوم في سوريا 6/7/2023

2023/7/6 10:57 شراء مبيع الفرق

دولار أمريكي دمشق (USD): 9400 9500

0.52%

دولار أمريكي حلب (USD): 9650 9750

1.02%

دولار أمريكي إدلب (USD): 9370 9420

0.32%

دولار أمريكي الحسكة (USD): 9520 9570

سعر الدولار اليوم في سوريا 6/7/2023

1 دولار أمريكي 9,400 ليرة سورية

5 دولار أمريكي 47,000 ليرة سورية

10 دولار أمريكي 94,000 ليرة سورية

25 دولار أمريكي 235,000 ليرة سورية

50 دولار أمريكي 470,000 ليرة سورية

100 دولار أمريكي 940,000 ليرة سورية

500 دولار أمريكي 4,700,000 ليرة سورية

1000 دولار أمريكي 9,400,000 ليرة سورية

5000 دولار أمريكي 47,000,000 ليرة سورية

10000 دولار أمريكي 94,000,000 ليرة سورية

التغير بسعر الدولار

سعر الدولار اليوم في سوريا 6/7/2023

دولار أمريكي ليرة سورية

10 دولار أمريكي 94,500 ليرة سورية

25 دولار أمريكي 236,250 ليرة سورية

50 دولار أمريكي 472,500 ليرة سورية

100 دولار أمريكي 945,000 ليرة سورية