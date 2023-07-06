سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 6/7/2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:25 ص
06 يوليو 2023
الدولار في سوريا.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 6/7/2023 ،  ، يشهد سعر صرف الدولار الامريكي ، ارتفاعاً ملحوظاً اليوم ، رغم التقلبات السياسية المختلفة ، حيث تواصل الليرة  الانخفاض ، متأثرة بارتفاع الاسعار وتقلبات الاسعار عالمياً ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكن سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 6/7/2023

سعر الدولار اليوم في سوريا 6/7/2023

2023/7/6 10:57           شراء    مبيع    الفرق

 دولار أمريكي دمشق (USD):          9400 9500

0.52%

 دولار أمريكي حلب (USD):           9650 9750

1.02%

 دولار أمريكي إدلب (USD):           9370 9420

0.32%

 دولار أمريكي الحسكة (USD):        9520 9570

سعر الدولار اليوم في سوريا 6/7/2023

1 دولار أمريكي 9,400 ليرة سورية

5 دولار أمريكي 47,000 ليرة سورية

10 دولار أمريكي       94,000 ليرة سورية

25 دولار أمريكي       235,000 ليرة سورية

50 دولار أمريكي       470,000 ليرة سورية

100 دولار أمريكي     940,000 ليرة سورية

500 دولار أمريكي     4,700,000 ليرة سورية

1000 دولار أمريكي    9,400,000 ليرة سورية

5000 دولار أمريكي    47,000,000 ليرة سورية

10000 دولار أمريكي  94,000,000 ليرة سورية

التغير بسعر الدولار

سعر الدولار اليوم في سوريا 6/7/2023

 

     دولار أمريكي                 ليرة سورية

10 دولار أمريكي       94,500 ليرة سورية

25 دولار أمريكي       236,250 ليرة سورية

50 دولار أمريكي       472,500 ليرة سورية

100 دولار أمريكي     945,000 ليرة سورية

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات