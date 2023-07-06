الاحتلال يصعد عدوانه بحق الجهاد في الضفة المحتلة

صعًّدت قوات الاحتلال من حملتها العدوانية بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فبعد يوم من العدوان الفاشل على مخيم جنين، داهمت قوات عسكرية بعشرات الآليات والجنود محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية فجر اليوم.

وأفادت مصادر خاصة أن قوات الاحتلال داهمت الليلة الماضية أكثر من 10 منازل لكوادر من الحركة في البلدة وبتدمير محتوياتها وترويع سكانها وإخراجهم بالعراء في ساعات متأخرة من الليل، واعتقلت المجاهدين: نادر أحمد طه (41 عامًا) بعد الاعتداء عليه بشكل مبرح واقتياده إلى جهة مجهولة، وهو أسير محرر أمضى 6 أعوام، كما اعتقلت وليد صالح عصبة (20 عامًا).

في ذات السياق داهمت قوات الاحتلال منزل القيادي المجاهد إبراهيم أبو العز في بلدة زيتا وهو أسير سابق أمضى حوالي 14 عامًا في السجون، كما داهمت منزل المجاهد: جميل جمال جعار (24 عامًا) المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية منذ أمس، وهو أسير محرر أمضى عدة أشهر بزعم البحث عن مطلوبين لديها.

يشار إلى أن حملة المداهمة الكبيرة التي شنها الاحتلال في إطار الحملة الواسعة التي ينفذها بحق كوادر الحركة والمقاومة في محافظات الضفة الغربية على خلفية تصاعد العمليات البطولية وفي محاولة يائسة لوأد حالة المقاومة المتصاعدة.