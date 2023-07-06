بالصور الشيخ عزام: المقاومة غيرت المعادلة مع الاحتلال

أكد أمين سر المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، أن الشعب الفلسطيني يجمعه هم واحد وآمال مشتركة نحو مستقبل تتحقق فيه طموحاته التي قدم لأجلها تضحيات كبيرة على مدى قرن كامل من الصراع.

جاء ذلك خلال ندوة فكرية، نظّمها ملتقى مخيم خان دنون الثقافي الفلسطيني، في ذات المخيم جنوب العاصمة السورية دمشق.

وأوضح الشيخ عزام أن المعادلة بين المقاومة وبين الاحتلال تغيرت في السنوات الأخيرة، وكانت معركة ثأر الأحرار خير مثال لها، فلم يعد طليق اليد، وهو الذي يملك القوة الهائلة وأحدث أسلحة القتل والتدمير.

وأشار أمين المكتب السياسي إلى أن الاحتلال فشل بتحقيق أهدافه في مخيم جنين بالرغم من حشده الجنود وعشرات الآليات والطائرات من أجل القضاء على المقاومة داخل المخيم.

هذا ودارت في ختام الندوة مداخلات واستفسارات، أجاب عليها أمين سر المكتب السياسي للحركة، وسط جو تفاعلي من قبل الحضور.



































