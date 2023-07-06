سعر الذهب في مصر عيار 21 ينخفض اليوم الخميس 6/7/2023

يشهد سعر الذهب في مصر عيار 21 اليوم الخميس 6/7/2023 ، مزيداً من الانخفاض وخاصة في ظل تراجعات ملحوظة في الأسعار خلال الأيام الماضية، ووصل سعر الجنيه الذهب 17600 جنيه، وفى السياق التالي نرصد أخر تطورات سوق الذهب ، حيث سجل الذهب عيار 21 يسجل 2200 جنيه، ويواصل المواطنون في مصر البحث عن اسعار الذهب وخاصة في ظل التقلبات الدولية في أسعار العملات .

الذهب في مصر عيار 21 ينخفض اليوم الخميس 6/7/2023

وسجلت أسعار الذهب في مصر اسعار وفقا لنقابة المعادن الثمينة اليوم على النحو التالي :

سعر الذهب عيار 24 يسجل 2514 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 1886 جنيها.

سعر الذهب الجنيه الذهب 17600 جنيه.





سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 6/7/2023

أسعار الذهب فى مصر عادت إلى الهبوط من جديد خلال تداولات أمس الأربعاء وفق تحليل جولد بيليون وذلك بفعل تراجع الطلب المحلى وترقب الأسواق لحركة الذهب دون رغبة فى التدخل حاليًا بعد التغيرات الكبيرة فى الأسعار الذى شهدته الأسواق خلال الأسبوعين الأخيرين.

تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن سعر الصرف وكونه أمن قومى ساعد على هدوء الأسواق بشكل كبير بعد أن توقع الجميع أنه لن يحدث خفض جديد فى سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية، وقد نشهد استقرار على هذا الوضع حتى انتهاء فترة الصيف.

والتغيرات الأخيرة فى أسعار الذهب نتجت عن ضعف الطلب ورغبة المشاركين فى الأسواق إلى انتظار أية تطورات جديدة فى الأسواق قبل اللجوء إلى شراء الذهب من جديد، خاصة بعد التذبذب الحاد الذى شاهدناه مؤخرًا وعودة المضاربة إلى الأسواق وهو ما دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع للمستوى 2300 جنيه للجرام خلال فترة إجازة العيد الأضحى قبل أن تتراجع الأسعار سريعًا إلى المستويات الحالية.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 6/7/2023

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 2,486 شراء 2,509

عيار 22 بيع 2,279 شراء 2,300

عيار 21 بيع 2,175 شراء 2,195

عيار 18 بيع 1,864 شراء 1,881

عيار 14 بيع 1,450 شراء 1,463

عيار 12 بيع 1,243 شراء 1,254

الاونصة بيع 77,306 شراء 78,017

الجنيه الذهب بيع 17,400 شراء 17,560

الكيلو بيع 2,485,714 شراء 2,508,571

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر





سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 6/7/2023

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,912 جنيه $61.77

سعر الذهب عيار 22 1,753 جنيه $56.62

اسعار الذهب عيار 21 1,673 جنيه $54.05

اسعار الذهب عيار 18 1,434 جنيه $46.33

سعر الذهب عيار 14 1,115 جنيه $36.03

سعر الذهب عيار 12 955.92 جنيه $30.89

سعر الذهب عيار 9 716.94 جنيه $23.16

اسعار أوقية الذهب 59,458 جنيه $1,921

اسعار جنيه الذهب 13,383 جنيه $432.41

اسعار كيلو الذهب 1,911,834 جنيه $61,772

الذهب في مصر عيار 21 ينخفض اليوم الخميس 6/7/2023

5 يوليو 1,904 1,666 1,428 1,110 951.80

4 يوليو 1,911 1,672 1,433 1,115 955.61

3 يوليو 1,907 1,668 1,430 1,112 953.31

2 يوليو 1,908 1,670 1,431 1,113 954.09

1 يوليو 1,908 1,670 1,431 1,113 954.09

30 يونيو 1,905 1,667 1,429 1,111 952.48

29 يونيو 1,893 1,657 1,420 1,105 946.72

28 يونيو 1,893 1,656 1,420 1,104 946.53

27 يونيو 1,902 1,664 1,427 1,110 951.12

26 يونيو 1,911 1,672 1,433 1,115 955.57