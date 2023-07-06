متى يبدأ الدوري الاسباني 2023-2024 جدول مباريات الدوري الاسباني "الليغا" الجديد، بطولة الدوري الإسباني تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى العالم، إذ إن عشاق كرة القدم يستقطبهم التنافس المتواصل بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، الذين يحظيان بأكبر قاعدة جماهيرية حول العالم، وعلى الغرم من خروج بنزيما وقبل ميسي ورونالدو إلا إن الليغا لا تزال تحظى بأهمية كبيرة بين أوساط عشاق كرة القدم الذين ينتظرون بفارغ الصبر بدء الموسم الكروي الجديد في الدوري الاسباني 2023-2024.

متى يبدأ الدوري الإسباني 2024

متى يبدأ الدوري الإسباني 2024، يحتل الدوري الاسباني ثاني أقوى ترتيبات الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بعد الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يحظى بالصدارة، لكن ما يُميزه الدوري الاسباني هو وجود الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة الذين يتنافسان على كل الألقاب المحلية منذ نشأة الناديين قبل نحو 110 أعوام، ولا يزالان، إذ كانا ولا يزالا أيضا يستقطبان ألمع النجوم على مستوى المعمورة، ومع هذا الاهتمام ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، متى يبدأ الدوري الاسباني 2023-2024 جدول مباريات الدوري الاسباني "الليغا" الجديد.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024، يبحث الملايين من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء المعمورة عن موعد انطلاق الدوري الاسباني 2023-2023، أو ما يسموها البعض بـ "الليغا" الإسبانية، خاصة وأنها تمتلك متابعين ومشجعين من جميع مختلف بلدان العالم، وننشر لكم موعد بدء وانتهاء موسم 2023-2024 إذ من المقرر أن ينطلق يوم 12 أغسطس 2023، على أن ينتهي في 26 مايو 2024، وسيتوقف الدوري الإسباني خلال فترة عطلة أعياد الميلاد، على أن يعود اللاعبون في أيام 2 و3و4 يناير 2024 لخوض المباريات.

عدد مباريات الدوري الاسباني 2023-2024

عدد مباريات الدوري الاسباني 2023-2024، سيتم الإعلان عن جدول مباريات موسم 2023-24 وخصوصًا الجولات الافتتاحية من الدوري الإسباني يوم الخميس 22 يونيو 2023، وسيتم تأكيد 380 مباراة مقسمة على 38 جولة في ذلك التاريخ، على الرغم من أن هذه المواعيد قد يطرأ عليها تغييرات بسبب جدول البث التلفزيوني، متى يبدأ الدوري الاسباني 2023-2024 جدول مباريات الدوري الاسباني "الليغا" الجديد.