"إصلاحي فتح" يشكر دولة الإمارات على استعدادها إعادة بناء مخيم جنين

قدَم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اليوم الخميس 6/7/2023، شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة على دعمها للقضية الفلسطينية على المستويات المعنوية والسياسية والمادية، وخاصة بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكم إمارة أبوظبي، عن استعداد دولة الامارات العربية المتحدة إعادة بناء مخيم جنين شمالي الضفة الغربية جراء الدمار الذي لحق به نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الارهابي على المخيم.

وقال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح “نحن نعتبر التعاون الوثيق مع دولة الإمارات وشعبها الشقيق جزءًا لا يتجزأ من النضال الفلسطيني وسعينا لتحقيق العدالة والحرية لشعبنا”، مضيفاً “أنه قد تم اطلاق نهج الدعم الاماراتي التاريخي العريق للقضية الفلسطينية من قبل سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات الذي أعلن قبل أكثر من خمسين عامًا عن التزامه بدعم الشعب الفلسطيني حتى تحقيق حقوقنا الوطنية”.

وعبّر دلياني عن التقدير العميق للجهود التي تبذلها دولة الامارات العربية المتحدة في دعم صمود الشعب الفلسطيني. مؤكداً أن الدعم الإماراتي لمخيم جنين بُعيد موجة الارهاب والدمار التي بدأ بتنفيذها جيش الإحتلال الإسرائيلي قبل ثلاثة أيام هي أول بادرة إنسانية تجاه مخيم جنين وأهله الصامدين المقاومين، وأنها تعكس الموقف الثابت للإمارات تجاه القضية الفلسطينية وتماشياً مع مواقفها التاريخية.

وأشاد المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالدعم السياسي القوي الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة للقضية الفلسطينية، قائلاً: “لقد أكدت الإمارات العربية المتحدة أن للقضية الفلسطينية أهمية كبرى في سياسة الخارجية الإماراتية، وهي تعتبر قضية مركزية ذات اولوية عالية بحيث لم تغفل دولة الإمارات يومًا عن مساندة ودعم الشعب الفلسطيني في اي من مراحل قضيتنا العادلة”.

وذكر دلياني أن استدعاء الإمارات لسفير دولة الاحتلال الإسرائيلي احتجاجًا على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى في نيسان الماضي، يُعد خطوة في نهج التزامها بحقوق الشعب الفلسطيني وحرمة المقدسات، كما أن موقفها من المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مدينة ومخيم جنين في كانون ثاني هذا العام وأدت إلى استشهاد أكثر من 10 مواطنين فلسطينين وجرح العشرات، كان له صداً واسع في نفوس الشعب الفلسطيني وعلى الساحة السياسية الدولية.

بالإضافة إلى الدعم السياسي، أوضح دلياني، فإن الإمارات العربية المتحدة تقدم دعمًا اقتصاديًا قويًا للشعب الفلسطيني. ففي عام 2002، وفي مخيم جنين تحديداً، قدمت الإمارات مبلغًا قدره 25 مليون دولار لصالح إعادة إعمار المخيم بعد معركة انتصار الشعب الفلسطيني هناك في انتفاضته الثانية بوجه الاحتلال الاسرائيلي. ولم تتوانَ الإمارات في تقديم المساعدات الطارئة للمنازل المتضررة في مخيم جنين وتقييم الأضرار وبدء عملية إعادة الإعمار الفورية حينها.

وشدد دلياني ان الدعم الإماراتي يتركز بشكل كبير في القدس المحتلة وغزة المحاصرة ومخيمات الصمود في فلسطين والشتات وعلى البرامج التي تساهم بشكل كبير في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، موضحاً انه وفقًا للبيانات الرسمية الفلسطينية، تحتل دولة الإمارات المرتبة الرابعة بين أكبر 10 دول داعمة ماليًا للسلطة الفلسطينية منذ إنشائها في عام 1994، مضيفاً ان المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار “بكدار” يوثق ان الإمارات قدمت مساعدات لموازنة السلطة ومشاريع البنية التحتية الخدماتية بقيمة 2.104 مليار دولار أمريكي منذ عام 1993، ولفت دلياني أن هذه الأرقام لا تشمل المئات من الملايين من الدولارات التي قدمتها الإمارات للشعب الفلسطيني من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أو من خلال اللجنة الوطنية والإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسات أخرى في القدس وغيرها من الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واكد دلياني “أن الدور الإماراتي المتميز في دعم القضية الفلسطينية سيظل محفورًا في ذاكرتنا، ونثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لدعم شعبنا والعمل من أجل تحقيق العدالة في فلسطين، وأنها يعكس الروح الإنسانية العالية والمسؤولية الدولية التي تتحلى بها دولة الإمارات. وأن هذا الدعم المتواصل والمستمر يسهم في تعزيز القدرة الفلسطينية على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعبنا المشروعة”.